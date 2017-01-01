В Иванове сильный ветер повалил деревья и забор на автомобили

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Вчера около 6 часов вечера в Иванове прошла первая в этом году гроза. На некоторое время в городе поднялся сильный ветер, который повалил несколько деревьев и даже забор прямо на припаркованные автомобили.

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Фото: ВКонтакте / Автопартнер