Ремонт проезжей части в Иванове: планы на 3 мая





По сообщению ивановской мэрии, 2 мая ремонт проезжей части с применением литой асфальтобетонной смеси проводился на улицах Мархлевского, Носова, Низовая, имени Полка «Нормандия-Неман», Люлина, 2-я Чайковского, Победы, Ноздрина, Володиной, а также на дороге на хутор Митрофаново.

На 3 мая запланирован ремонт проезжей части на улице Новой.

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