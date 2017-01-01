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Ремонт проезжей части в Иванове: планы на 3 мая
По сообщению ивановской мэрии, 2 мая ремонт проезжей части с применением литой асфальтобетонной смеси проводился на улицах Мархлевского, Носова, Низовая, имени Полка «Нормандия-Неман», Люлина, 2-я Чайковского, Победы, Ноздрина, Володиной, а также на дороге на хутор Митрофаново.
На 3 мая запланирован ремонт проезжей части на улице Новой.
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