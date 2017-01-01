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Новости

сегодня, 10:20

Строительство дома у Шереметев Парк Отеля в Иванове ведется незаконно


Прокуратура установила, что строительство второй очереди жилого многоквартирного дома, расположенного в центре города, в непосредственной близости от Шереметев Парк Отеля ведется подрядчиком без необходимых документов (разрешения на строительство, проектной документации на жилой дом).

По материалам прокурорской проверки в отношении должностного лица организации, осуществляющей строительство, было возбуждено дело об административном правонарушении.

Кроме того, в адрес руководителя строительной организации внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

«В настоящее время строительство жилого дома приостановлено до момента получения в установленном порядке соответствующего разрешения», - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.



ключевые слова: дом строительство прокуратура
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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  • 
								
									JMM654								
							
    • 
							
  • 58 минут назад
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    • 
										-1
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							НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО ВО ВСЕЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ТАК СТРОИТСЯ БЕЗ НАДЛЕЖАЩИХ ДОКУМЕНТОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО БЕЗ ПРОЕКТНОЙ, И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр 1								
							
    • 
							
  • 36 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							А написать застройщика нельзя было? Вот и думай кто КСК или Славянский дом.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									СеменСеменович								
							
    • 
							
  • 2 минуты назад
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										0
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							раз вторая очередь то кск. Но там то дом хотя бы к месту, на пустыре считай. Когда на сакко влепили считай что во дворе никто и не чесался. И у славянского дома на сайте документация, кстати, выложена. А на сайте кск вообще не нашел про тот дом ни слова								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Евгений Петросян								
							
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  • 12 минут назад
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										0
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							«В настоящее время строительство жилого дома приостановлено до момента получения в установленном порядке соответствующего разрешения»
    

    
Вот это по настоящему круто. Строй, что хочешь и где хочешь. А потом получай разрешение.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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