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Строительство дома у Шереметев Парк Отеля в Иванове ведется незаконно
Прокуратура установила, что строительство второй очереди жилого многоквартирного дома, расположенного в центре города, в непосредственной близости от Шереметев Парк Отеля ведется подрядчиком без необходимых документов (разрешения на строительство, проектной документации на жилой дом).
По материалам прокурорской проверки в отношении должностного лица организации, осуществляющей строительство, было возбуждено дело об административном правонарушении.
Кроме того, в адрес руководителя строительной организации внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.
«В настоящее время строительство жилого дома приостановлено до момента получения в установленном порядке соответствующего разрешения», - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.
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Вот это по настоящему круто. Строй, что хочешь и где хочешь. А потом получай разрешение.