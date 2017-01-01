Строительство дома у Шереметев Парк Отеля в Иванове ведется незаконно





Прокуратура установила, что строительство второй очереди жилого многоквартирного дома, расположенного в центре города, в непосредственной близости от Шереметев Парк Отеля ведется подрядчиком без необходимых документов (разрешения на строительство, проектной документации на жилой дом).

По материалам прокурорской проверки в отношении должностного лица организации, осуществляющей строительство, было возбуждено дело об административном правонарушении.

Кроме того, в адрес руководителя строительной организации внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

«В настоящее время строительство жилого дома приостановлено до момента получения в установленном порядке соответствующего разрешения», - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

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