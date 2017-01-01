Летел на запредельной скорости, проколол шины, сбил пешехода

Подробности большой полицейской погони в Иванове





Как мы сообщали ранее, вчера в Иванове была организована большая полицейская погоня за неадекватным водителем. Сегодня в УГИБДД по Ивановской области нам рассказали подробности происшествия.

Около 15.00 в дежурную часть поступило сообщение об угоне с ул. Варенцовой автомобиля Хендай Элантра. Через два часа машина была замечена - она двигалась в сторону Кохмы. Экипажи ДПС начали преследование. Со стороны Кохмы угонщик на запредельной скорости направился в сторону областной больницы и скрылся в районе кольца Шубиных.

Вскоре угонщик снова был обнаружен во дворе дома на ул. Рязанской. О неадекватном водителе в полицию сообщил местный житель. Преследование продолжилось по частному сектору недалеко от 30-го микрорайона. Там угонщик, преодолевая ров, проколол шины и продолжил гонку на дисках.

Около половины 7-го он сбил на зебре на ул. Лежневской пешехода. Молодой человек был доставлен с ушибами в 7-ю горбольницу. Затем угонщик совершил столкновение с Нивой на улице Кирякиных и снова направился в частный сектор.

В 18.45 на ул. 2-й Запрудной угонщика задержали. Им оказался мужчина 87 года рождения, уже лишенный в 2016 году прав (ч.1 ст. 264 УК РФ). Как оказалось, машину злоумышленник угнал у своей гражданской жены. Сегодня будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото, видео можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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