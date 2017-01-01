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Новости

сегодня, 08:57

Летел на запредельной скорости, проколол шины, сбил пешехода

Подробности большой полицейской погони в Иванове


Как мы сообщали ранее, вчера в Иванове была организована большая полицейская погоня за неадекватным водителем. Сегодня в УГИБДД по Ивановской области нам рассказали подробности происшествия.

Около 15.00 в дежурную часть поступило сообщение об угоне с ул. Варенцовой автомобиля Хендай Элантра. Через два часа машина была замечена - она двигалась в сторону Кохмы. Экипажи ДПС начали преследование. Со стороны Кохмы угонщик на запредельной скорости направился в сторону областной больницы и скрылся в районе кольца Шубиных.

Вскоре угонщик снова был обнаружен во дворе дома на ул. Рязанской. О неадекватном водителе в полицию сообщил местный житель. Преследование продолжилось по частному сектору недалеко от 30-го микрорайона. Там угонщик, преодолевая ров, проколол шины и продолжил гонку на дисках.

Около половины 7-го он сбил на зебре на ул. Лежневской пешехода. Молодой человек был доставлен с ушибами в 7-ю горбольницу. Затем угонщик совершил столкновение с Нивой на улице Кирякиных и снова направился в частный сектор.

В 18.45 на ул. 2-й Запрудной угонщика задержали. Им оказался мужчина 87 года рождения, уже лишенный в 2016 году прав (ч.1 ст. 264 УК РФ). Как оказалось, машину злоумышленник угнал у своей гражданской жены. Сегодня будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото, видео можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • 43 минуты назад
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    • 
										+1
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							Возникает несколько вопросо. первый - что делали сотрудники полиции с 15 до 18:45? ТРИ часа 45 минут. Как мы знаем, за это время можно доехать до Москвы И затеряться на стоянке Совета Федерации.
    
Как в городе можно найти, а потом потерять автомобиль? Где милионные закупки на систему "Безопасный город"?
    
Я могу понять, первоначально долго искали, хотя зная месето и время угона по камерам следится весь путь и группа задержания направляется в конкретную точку.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Национал-джигурдист								
							
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  • 36 минут назад
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										-1
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							Урод!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Национал-джигурдист								
							
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  • 36 минут назад
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										-1
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							Урод!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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