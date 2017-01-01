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44 минуты назад
В Иванове за неадекватным водителем была организована большая полицейская погоня
ФОТО, ВИДЕО
Сегодня вечером в областном центре экипажи ДПС буквально по всему городу гонялись за неадекватным водителем иномарки. По словам очевидцев погони, ее видели на улицах Лежневской, Радищева, Ташкентской, Кудряшова, Генерала Хлебникова, Любимова, на площади Победы и т.д.
Свидетели утверждают, что пытавшийся оторваться от полицейских машин водитель нарушал всё, что можно: ездил по встречке, залетал на тротуар. Сообщается даже о нескольких сбитых им пешеходов.
В конце концов, нарушителя задержали, обезвредив, как говорят очевидцы, электрошокером.
Информация уточняется.
Фото, видео: «ВКонтакте» / Автопартнер
ключевые слова: погоня
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Комментарии (2)
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- Сергей Кучерявый38 минут назадна видео только неадекватные менты
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- Васяран16 минут назадСам все видел шокера точно небыло
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