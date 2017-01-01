В Иванове за неадекватным водителем была организована большая полицейская погоня

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Сегодня вечером в областном центре экипажи ДПС буквально по всему городу гонялись за неадекватным водителем иномарки. По словам очевидцев погони, ее видели на улицах Лежневской, Радищева, Ташкентской, Кудряшова, Генерала Хлебникова, Любимова, на площади Победы и т.д.

Свидетели утверждают, что пытавшийся оторваться от полицейских машин водитель нарушал всё, что можно: ездил по встречке, залетал на тротуар. Сообщается даже о нескольких сбитых им пешеходов.

В конце концов, нарушителя задержали, обезвредив, как говорят очевидцы, электрошокером.

Информация уточняется.

Фото, видео: «ВКонтакте» / Автопартнер

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