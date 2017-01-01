ПОСЛУШАЙТЕ! Сможет ли Иваново, победившее в интернет-конкурсе, найти место для 600 саженцев?

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Горожане добавили забот ивановской администрации. Впрочем, хлопоты эти приятные и лягут по большей части на плечи общественников. Речь идет о победе в интернет-конкурсе, которая принесла нам 6 сотен саженцев.

Клены, туи, можжевельник должны быть высажены в городской черте оперативно - до конца этой недели. Но сложность не в необходимости оперативно организовать работы.

Главная проблема, вставшая перед мэрией - отсутствие походящей площадки. А посадить все деревья в одном месте - условие организаторов акции. Но, похоже, в ивановских реалиях оно невыполнимо…

Об этом – в комментарии Татьяны Прокопенко.

167-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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