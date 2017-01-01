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40 минут назад
ПОСЛУШАЙТЕ! Сможет ли Иваново, победившее в интернет-конкурсе, найти место для 600 саженцев?
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Горожане добавили забот ивановской администрации. Впрочем, хлопоты эти приятные и лягут по большей части на плечи общественников. Речь идет о победе в интернет-конкурсе, которая принесла нам 6 сотен саженцев.
Клены, туи, можжевельник должны быть высажены в городской черте оперативно - до конца этой недели. Но сложность не в необходимости оперативно организовать работы.
Главная проблема, вставшая перед мэрией - отсутствие походящей площадки. А посадить все деревья в одном месте - условие организаторов акции. Но, похоже, в ивановских реалиях оно невыполнимо…
Об этом – в комментарии Татьяны Прокопенко.
167-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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- 33221129 минут назадВопреки желаниям мэрии сохранить зоопарк на рабочем посёлке и там же высадить аллею.
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