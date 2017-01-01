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В Иванове состоялся гала-концерт победителей российского конкурса-фестиваля «Жар-птица»
1 мая в ивановском Центре культуры и отдыха состоялось награждение и гала-концерт победителей XXIII Российского конкурса-фестиваля юных талантов «Жар-птица». В этом году география конкурсантов была представлена широко: Москва и Московская область, Нижний Новгород, Владимир, Кострома, Вологда, Иваново и Ивановская область.
Среди конкурсантов - учащиеся образцовой эстрадно-вокальной студии «Радуга» Ивановского городского Дворца детского и юношеского творчества.
Итоги фестиваля таковы:
- Гран-при конкурса - ансамбль «Иль канто» в составе Ларисы Клюевой, Татьяны Торговой, Татьяны Романчиной, Максима Власова, Евгения Кириллова;
- Гран-при - выпускник студии Егор Милкин;
- Лауреаты II степени; - Лариса Клюева, Татьяна Романчина;
- Лауреаты III степени - Татьяна Торгова, Мария Сидорова.
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