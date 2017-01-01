На перекрестке улиц Калинина и Карла Маркса в Иванове временно отключат светофоры

3 мая «Ивгорэлектросеть» планирует отключение светофоров на перекрестке улиц Калинина и Карла Маркса в областном центре. Об этом сообщает городское управление благоустройства. Время отключения - с 12.00 до 15.00.

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