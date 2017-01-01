В Ивановской области открылась выставка «Социалистический реализм в лаковой миниатюре»





Сегодня, 2 мая, в государственном музее Холуйского искусства состоялось открытие выставки «Социалистический реализм в лаковой миниатюре».

На выставке представлены произведения, выполненные в 1940-1980-е годы в двух направлениях: одни миниатюры рассказывают о мирной жизни и быте советских людей, другие - о революционной борьбе, о боях гражданской и Великой Отечественной войн.

Работы В.Ф. Блинова «Красные ткачи»1975 г. и П.А. Митяшина «Стачка»1979 г. повествуют о грандиозной стачке в Иваново-Вознесенске 1905 года.

Образ В.И. Ленина, события революции 1917 года можно увидеть в работах В.Ф. Блинова «Этапы большого пути» 1967г., «Буревестник» 1966г., «Ленин в Разливе» 1960г. и Н.Н. Денисова «В.И. Ленин в ссылке в с.Шушенском»1960г., «Кокушкино. 1-ая ссылка Ленина» 1974г.

Становление советской власти художники изображали, использовав красный цвет как основной в своих работах. Этим же цветом окрашены и работы, посвящённые гражданской войне: Н.Н. Денисов «Огненные годы»1969г., А.М. Костерин «Орлёнок»1968г., Б.В. Тихонравов «Чапаев»1966г.

В экспозиции представлены лиричные работы В.А. Белова, П.И. Ивакина, А.М. Костерина и других художников.

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