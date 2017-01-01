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ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: рост платы за холодную воду, беги или умри и почему Иваново не стало третьей столицей
ВИДЕОанонс
СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Что наделали! Управляющие компании дошли до суда. Теперь нам придется больше платить за холодную воду.
- Соседские разборки. Чем закончилась дружеская попойка в Юже? И почему ходить в гости становится опасно?
- Беги или умри. Кто толкает школьников под колеса машин?
- Город-сад. Где должен был вырасти Дом Советов, и почему Иваново так и не стало третьей столицей?
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир по вторникам, средам и четвергам в праймовом слоте телеканалов медиагруппы «БАРС» перед выпусками программы «ГУБЕРНИЯ»:
18:00 – «Барс»;
19:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс», «7х7»;20:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс».
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