ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: рост платы за холодную воду, беги или умри и почему Иваново не стало третьей столицей

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СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Что наделали! Управляющие компании дошли до суда. Теперь нам придется больше платить за холодную воду.

- Соседские разборки. Чем закончилась дружеская попойка в Юже? И почему ходить в гости становится опасно?

- Беги или умри. Кто толкает школьников под колеса машин?

- Город-сад. Где должен был вырасти Дом Советов, и почему Иваново так и не стало третьей столицей?

Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир по вторникам, средам и четвергам в праймовом слоте телеканалов медиагруппы «БАРС» перед выпусками программы «ГУБЕРНИЯ»:

18:00 – «Барс»;

19:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс», «7х7»;

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20:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс».