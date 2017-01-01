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Новости

17 минут назад

Ивановская предпринимательница подозревается в уклонении от уплаты налогов на 1,6 млн рублей

В отношении нее возбуждено уголовное дело


В Иванове в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

По данным следствия, 37-летняя жительница областного центра, являющаяся индивидуальным предпринимателем, в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года не платила налоги на добавленную стоимость от осуществления предпринимательской деятельности (автотранспортные услуги по перевозке грузов). Соответствующие декларации в налоговый орган не предоставляла. Общая сумма не уплаченного ею в бюджет налога составила 1 миллион 645 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.



ключевые слова: предприниматель налоги уклонение уголовное дело
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