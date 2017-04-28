УФАС вновь прокомментировало ситуацию с закупкой бесплатного детского питания в Ивановской области

Как мы сообщали ранее, в Ивановской области возникли перебои с поставкой бесплатного детского питания. В Департаменте здравоохранения области причину видят в том, что антимонопольной службой был отменен аукцион по поставке детского питания.

В Департаменте признали, что "...чуть-чуть ограничили ГОСТ, техусловия, стремясь закупить наиболее качественное питание. Мы пытались найти оптимальное сочетание цены и качества».

Пресс-служба УФАС по Ивановской области подтвердила, что аукцион был действительно отменен, но "....в связи с многочисленными нарушениями законодательства о контрактной системе, допущенными Департаментом здравоохранения области", а также "...из-за некачественной работы Департамента по составлению документации по данным закупкам".

Антимонопольный орган считает, что «...чуть-чуть ограничив ГОСТ, техусловия для производства детского питания», Департамент существенно ограничил круг участников закупки, которые предлагали смеси, соответствующие Техническому регламенту. К сожалению, сотрудники Департамента не смогли пояснить на заседании Комиссии Ивановского УФАС России, чем было обусловлено сужение параметров веществ молочных продуктов по нескольким компонентам. По мнению антимонопольного органа, это было сделано Департаментом необоснованно, указанные требования не были обусловлены потребностью заказчика. В результате в торгах не смогли принять участие поставщики детского питания, соответствующего Техническому регламенту".

С текстами решений антимонопольного органа можно ознакомиться на сайте управления здесь, здесь и здесь.



Новый аукцион должен быть разыгран в начале мая. Как только это произойдет, выдача детского питания в регионе возобновится.

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