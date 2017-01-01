Новости
Ивановцы завоевали 11 медалей на Чемпионате и Первенстве Владимирской области по Кобудо
30 апреля в Муроме проходили Чемпионат и Первенство Владимирской области по восточному боевому единоборству - дисциплина Кобудо. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов.
Ивановскую область представили воспитанники региональной Федерации Кобудо.
По итогам соревнований домой ивановские спортсмены привезли 11 медалей.
Победителями стали:
Дисциплина Ниппон кемпо (поединки в полный контакт в защитном оборудовании):
- Бородин Максим III место (тренер Лобанов И.С.)
- Голиков Евгений II место (тренер Сошенко С.В.)
- Хомякова Елена II место (тренер Сошенко С.В.)
- Булаева Анастасия III место (тренер Сошенко С.В.)
- Мелехов Александр II место (тренер Сошенко С.В.)
- Мощев Артём II место (тренер Сошенко С.В.)
- Смирнов Максим I место (тренер Костин В.К.);
Дисциплина Ката (демонстрация приёмов с оружием):
- Зырин Илья завоевал III место в одиночном ката (тр. Сошенко С.В.)
- Минкин Максим, Тихомиров Константин, Зырин Илья заняли II место в командном ката (тренер Сошенко С.В.).
Для справки:
Кобудо (ко - старинный, бу - воинский, до - путь) - традиционное окинавское боевое искусство работы с холодным оружием. Наиболее характерными видами используемого оружия являются бо, нунчаку, кама, тонфа, сай, кува (аналог тяпки), эку (деревянное весло) и тимбэй.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
- оцените новость:
-
(0)
- 161
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(2)
- 2421
-
(0)
- 1486
-
(0)
- 5033
-
(0)
- 1321