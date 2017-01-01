Ивановцы завоевали 11 медалей на Чемпионате и Первенстве Владимирской области по Кобудо

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30 апреля в Муроме проходили Чемпионат и Первенство Владимирской области по восточному боевому единоборству - дисциплина Кобудо. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов.

Ивановскую область представили воспитанники региональной Федерации Кобудо.

По итогам соревнований домой ивановские спортсмены привезли 11 медалей.

Победителями стали:

Дисциплина Ниппон кемпо (поединки в полный контакт в защитном оборудовании):

- Бородин Максим III место (тренер Лобанов И.С.)

- Голиков Евгений II место (тренер Сошенко С.В.)

- Хомякова Елена II место (тренер Сошенко С.В.)

- Булаева Анастасия III место (тренер Сошенко С.В.)

- Мелехов Александр II место (тренер Сошенко С.В.)

- Мощев Артём II место (тренер Сошенко С.В.)

- Смирнов Максим I место (тренер Костин В.К.);

Дисциплина Ката (демонстрация приёмов с оружием):

- Зырин Илья завоевал III место в одиночном ката (тр. Сошенко С.В.)

- Минкин Максим, Тихомиров Константин, Зырин Илья заняли II место в командном ката (тренер Сошенко С.В.).

Для справки:

Кобудо (ко - старинный, бу - воинский, до - путь) - традиционное окинавское боевое искусство работы с холодным оружием. Наиболее характерными видами используемого оружия являются бо, нунчаку, кама, тонфа, сай, кува (аналог тяпки), эку (деревянное весло) и тимбэй.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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