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Новости

сегодня, 15:54

В Иванове сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели в квартире 63-летней пенсионерки

Мужчина, который может иметь отношение к смерти женщины, задержан


Сегодня днем в квартире дома по улице Ташкентской в Иванове был обнаружен труп неизвестной женщины. Об этом в полицию сообщили родственники хозяина квартиры.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции и наряд Росгвардии.

Личность погибшей установлена. Это 63-летняя пенсионерка.

«Гражданин, который может иметь отношение к гибели указанной женщины, задержан нарядом Росгвардии на месте происшествия, - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области. - В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели пенсионерки».



ключевые слова: пенсионерка гибель полиция
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