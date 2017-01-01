В Иванове сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели в квартире 63-летней пенсионерки

Мужчина, который может иметь отношение к смерти женщины, задержан





Сегодня днем в квартире дома по улице Ташкентской в Иванове был обнаружен труп неизвестной женщины. Об этом в полицию сообщили родственники хозяина квартиры.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции и наряд Росгвардии.

Личность погибшей установлена. Это 63-летняя пенсионерка.

«Гражданин, который может иметь отношение к гибели указанной женщины, задержан нарядом Росгвардии на месте происшествия, - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области. - В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели пенсионерки».

поделиться ссылкой:

