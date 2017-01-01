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сегодня, 15:54
В Иванове сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели в квартире 63-летней пенсионерки
Мужчина, который может иметь отношение к смерти женщины, задержан
Сегодня днем в квартире дома по улице Ташкентской в Иванове был обнаружен труп неизвестной женщины. Об этом в полицию сообщили родственники хозяина квартиры.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции и наряд Росгвардии.
Личность погибшей установлена. Это 63-летняя пенсионерка.
«Гражданин, который может иметь отношение к гибели указанной женщины, задержан нарядом Росгвардии на месте происшествия, - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области. - В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели пенсионерки».
ключевые слова: пенсионерка гибель полиция
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