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1 минуту назад
Ночью в Ивановской области ожидаются грозы
Согласно оперативному прогнозу ГУ МЧС, 3 мая на территории Ивановской области будет облачно с прояснениями. Ночью - небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах - гроза. Днем местами - небольшой дождь. Ветер - северный 5-10 м/с, местами с порывами 12-17 м/с. Ночью по области +4˚С…+9˚С. Днем +11˚С...+16˚С.
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