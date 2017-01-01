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Новости

1 минуту назад

Ночью в Ивановской области ожидаются грозы


Согласно оперативному прогнозу ГУ МЧС, 3 мая на территории Ивановской области будет облачно с прояснениями. Ночью - небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах - гроза. Днем местами - небольшой дождь. Ветер - северный 5-10 м/с, местами с порывами 12-17 м/с. Ночью по области +4˚С…+9˚С. Днем +11˚С...+16˚С.



ключевые слова: погода прогноз гроза дождь
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