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Новости

24 минуты назад

В Ивановской области во время капремонта дома рабочий получил смертельную травму


Травмы, не совместимые с жизнью, получил строитель из Кинешмы при проведении капитального ремонта дома. Об этом сообщает портал Кинешемец.RU.

Мужчина работал на стройке в Шуе. Он возглавлял бригаду по капитальному ремонту многоквартирных домов. Трагедия случилась две недели назад. С большой высоты сорвалась доска. Строитель с черепно-мозговой травмой был доставлен в отделение Кинешемской ЦРБ. Спасти его не удалось. Накануне майских праздников строитель скончался.



ключевые слова: стройка ЧП несчастный случай гибель
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