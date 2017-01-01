В ивановском музее имени Бурылина пройдет показ мод





7 мая в Белом зале Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Д.Г. Бурылина пройдет показ мод коллекции Юлии Кузиной. 21 модель сезона «весна-лето-2017» объединена названием «Превращаюсь в дождь».

Юлия Кузина закончила Ивановскую текстильную академию и преподавала там на кафедре дизайна.

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