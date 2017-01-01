Новости
В Иванове обрушилась часть балкона, едва не задев ребенка
В минувшее воскресенье с балкона 24-го дома на улице Крутицкой в Иванове упала штукатурка. В это время во дворе гуляла женщина с маленькой девочкой.
По словам очевидцев, балкон посыпался около 7 часов вечера. Штукатурка упала совсем рядом с девочкой, которая каталась по двору на самокате. Ребенок отделался испугом, мама долго успокаивала малышку. Камнепад задел и припаркованные под окнами машины.
Отметим, дом довольно старый, 1959 года постройки, фасад здесь ремонтировали в 2011 году.
Специалисты управляющей компании ООО УК РЭУ №4 огородили опасную зону лентами. В ближайшие дни обещают прислать вышку, чтобы отремонтировать фасад.
«Будет произведено обследование места разрушения, после чего будут приниматься решения. Если там будут места разрушения, то текущий ремонт будет произведен. Примерно в мае-июне при благоприятных погодных условиях», - прокомментировала корреспонденту IvanovoNews руководитель ООО УК "РЭУ № 4"
По словам местных жителей, во втором подъезде дома живет Александр Кузьмичев - председатель Ивановской городской думы.
- оцените новость:
-
(0)
- 685
- 1
Комментарии (1)
Новость дня
-
(2)
- 1753
-
(0)
- 1191
-
(0)
- 4480
-
(0)
- 1152
Как в том анегдоте? - Где? 24-й дом на улице Крутицкой, кв...
№ кв не нужен, достаточно номера дома.