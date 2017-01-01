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Новости

44 минуты назад

В Иванове обрушилась часть балкона, едва не задев ребенка

ФОТО


В минувшее воскресенье с балкона 24-го дома на улице Крутицкой в Иванове упала штукатурка. В это время во дворе гуляла женщина с маленькой девочкой.

По словам очевидцев, балкон посыпался около 7 часов вечера. Штукатурка упала совсем рядом с девочкой, которая каталась по двору на самокате. Ребенок отделался испугом, мама долго успокаивала малышку. Камнепад задел и припаркованные под окнами машины.

Отметим, дом довольно старый, 1959 года постройки, фасад здесь ремонтировали в 2011 году.

Специалисты управляющей компании ООО УК РЭУ №4 огородили опасную зону лентами. В ближайшие дни обещают прислать вышку, чтобы отремонтировать фасад.

«Будет произведено обследование места разрушения, после чего будут приниматься решения. Если там будут места разрушения, то текущий ремонт будет произведен. Примерно в мае-июне при благоприятных погодных условиях», - прокомментировала корреспонденту IvanovoNews руководитель ООО УК "РЭУ № 4"

По словам местных жителей, во втором подъезде дома живет Александр Кузьмичев - председатель Ивановской городской думы.



ключевые слова: балкон штукатурка обрушение ЧП ребенок
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 21 минуту назад
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							- во втором подъезде дома живет Александр Кузьмичев.
    
Как в том анегдоте? - Где?  24-й дом на улице Крутицкой, кв...
    
№ кв не нужен, достаточно номера дома.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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