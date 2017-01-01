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сегодня, 14:40
Большой лесной пожар тушат в Ивановской области
Угрозы населенным пунктам нет - ФОТО
Сообщение о природном пожаре на площади 1,2 га вблизи деревни Коротиха Заволжского района поступило сегодня в 13.00.
По информации ГУ МЧС по Ивановской области, деревня Коротиха находится в 2,5 километрах от места пожара, угрозы населенному пункту нет. Эвакуация не требуется.
Забор воды осуществляется мотопомпой из реки Волга, проложена магистральная линия длиной 300 метров.К ликвидации пожара привлекаются 16 человек и 6 единиц техники.
Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС
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К ликвидации пожара привлекались 24 человека и 8 единиц техники (дом бабки)
не такой и большой лесной пожарчег