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Новости

сегодня, 14:40

Большой лесной пожар тушат в Ивановской области

Угрозы населенным пунктам нет - ФОТО


Сообщение о природном пожаре на площади 1,2 га вблизи деревни Коротиха Заволжского района поступило сегодня в 13.00.

По информации ГУ МЧС по Ивановской области, деревня Коротиха находится в 2,5 километрах от места пожара, угрозы населенному пункту нет. Эвакуация не требуется.

Забор воды осуществляется мотопомпой из реки Волга, проложена магистральная линия длиной 300 метров.

К ликвидации пожара привлекаются 16 человек и 6 единиц техники.

Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС



ключевые слова: пожар лес
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							К ликвидации пожара привлекаются 16 человек и 6 единиц техники  (лес)
    
К ликвидации пожара привлекались 24 человека и 8 единиц техники (дом бабки)
    

    
не такой и большой лесной пожарчег
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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