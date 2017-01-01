Большой лесной пожар тушат в Ивановской области

Угрозы населенным пунктам нет - ФОТО







Сообщение о природном пожаре на площади 1,2 га вблизи деревни Коротиха Заволжского района поступило сегодня в 13.00.

По информации ГУ МЧС по Ивановской области, деревня Коротиха находится в 2,5 километрах от места пожара, угрозы населенному пункту нет. Эвакуация не требуется.

Забор воды осуществляется мотопомпой из реки Волга, проложена магистральная линия длиной 300 метров.

К ликвидации пожара привлекаются 16 человек и 6 единиц техники.Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС

поделиться ссылкой:

