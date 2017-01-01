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Новости

сегодня, 14:32

Более 20 аварий с участием мототранспорта произошло в Ивановской области с начала года

3 человека погибли, 13 были травмированы


По данным регионального УГИБДД, с начала года на территории Ивановской области зарегистрировано 21 ДТП с участием мотоциклов, мопедов и скутеров. 3 человека погибли и 13 были травмированы, в их числе - 4 несовершеннолетних.

Только за минувшие выходные произошло 7 таких дорожно-транспортных происшествий.

Так, в Кохме женщина за рулем автомобиля «ВАЗ-11193» при повороте налево не уступила дорогу движущемуся во встречном направлении прямо мотоциклу «Хонда», водителя которого в результате ДТП с сочетанной травмой госпитализировали в ОКБ. В Кинешме при похожих обстоятельствах пострадал 16-летний водитель мопеда. В Наволоках жертвами ДТП стали два подростка. Они передвигались на мотоцикле, не имея права управления и без мотошлемов.

В Заволжске мужчина, не имея водительского удостоверения, управляя мопедом «Альфа», врезался на припаркованный у правого края проезжей части автомобиль ЗИЛ. В результате ДТП мопедист с травмами головы был доставлен в больницу, где позднее скончался.

«Нетрезвое вождение, экстремальное маневрирование, высокие скорости, неправильный выбор полосы для движения – основные причины ДТП с участием двухколесных транспортных средств, - отмечают в УГИБДД. - Особенно остро эта проблема стоит весной, в начале сезона - мотоциклисты не адаптировались к дороге, после отсутствовавшей в зимнее время практики вождения, а водители автомобилей еще не привыкли к мотоциклам».



ключевые слова: ДТП мототранспорт
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