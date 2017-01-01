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сегодня, 14:24

Проект Бурылинского музея получил грант Благотворительного фонда В. Потанина


26 апреля экспертный совет Благотворительного фонда В. Потанина определил победителей двух грантовых конкурсов программы фонда «Музейный десант». В этом году на конкурс поступило 90 заявок, в том числе 18 - в номинации «Приглашение российских и зарубежных специалистов на публичные мероприятия в России». По итогам конкурса на поддержку программ межмузейного сотрудничества гранты получат 16 музеев и музейных организаций.

Проект заместителя директора по науке Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Д.Г. Бурылина Д.Л. Орлова вошел в число победителей. Благодаря этому в июне 2017 года в музее состоится симпозиум «Экспозиции оружия российских музеев: проблемы и пути развития». Его цель – расширение площадок общественного диалога о развитии музейной сферы, и в частности экспозиции оружия, поддержка механизма распространения знаний об организации музейной деятельности в экспонировании коллекции оружия, обмен опытом.

В качестве экспертов по атрибуции, изучению и экспонированию коллекций оружия выступят ведущие сотрудники Музеев Московского Кремля, Военно-исторического музея (г. Санкт-Петербург), Российского этнографического музея (г. Санкт-Петербург), Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. В мероприятии примут участие сотрудники музеев Ивановской, Ярославской, Костромской, Владимирской областей.



ключевые слова: музей Благотворительный фонд конкурс грант
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