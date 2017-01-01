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сегодня, 14:20
В приюте «Майский день» объявлен очередной «День червончика»
Ивановский приют для бездомных животных «Майский день» объявил «День червончика». 5 мая желающие могут перечислить на «голодный телефон» приюта 8-960-505-13-32 любую сумму от 10 рублей. Собранные денежные средства будут направлены на приобретение бактерицидной обеззараживающей лампы для ветеринарного кабинета.
Руководство приюта сообщает, что подобные дни, проведенные ранее, принесли серьезные результаты. Так, на деньги, собранные в апрельский «День червончика», приют смог закупить более 20 собачьих будок.
ключевые слова: бездомные животные приют акция сбор средств благотворительность
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