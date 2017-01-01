Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

15 минут назад

С начала весенней призывной кампании альтернативную службу выбрали двое ивановцев

В войска отправлены 26 человек


С 1 апреля 2017 года в Иванове проходит весенне-летний призыв граждан на срочную военную службу. По данным военно-мобилизационного комитета администрации города, на 28 апреля прошли медицинское освидетельствование и прибыли на заседания призывной комиссии более 400 призывников. Из них:

- 89 призваны на военную службу;

- 371 предоставлена отсрочка;

- 116 освобождены от военной службы;

- 2 человека выбрали альтернативную службу;

- 26 ивановцев отправлены в войска.



ключевые слова: призыв армия альтернативная служба
  • оцените новость:
  • (0)
  • 84
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня