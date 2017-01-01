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15 минут назад
С начала весенней призывной кампании альтернативную службу выбрали двое ивановцев
В войска отправлены 26 человек
С 1 апреля 2017 года в Иванове проходит весенне-летний призыв граждан на срочную военную службу. По данным военно-мобилизационного комитета администрации города, на 28 апреля прошли медицинское освидетельствование и прибыли на заседания призывной комиссии более 400 призывников. Из них:
- 89 призваны на военную службу;
- 371 предоставлена отсрочка;
- 116 освобождены от военной службы;
- 2 человека выбрали альтернативную службу;
- 26 ивановцев отправлены в войска.
ключевые слова: призыв армия альтернативная служба
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