С начала весенней призывной кампании альтернативную службу выбрали двое ивановцев

В войска отправлены 26 человек





С 1 апреля 2017 года в Иванове проходит весенне-летний призыв граждан на срочную военную службу. По данным военно-мобилизационного комитета администрации города, на 28 апреля прошли медицинское освидетельствование и прибыли на заседания призывной комиссии более 400 призывников. Из них:

- 89 призваны на военную службу;

- 371 предоставлена отсрочка;

- 116 освобождены от военной службы;

- 2 человека выбрали альтернативную службу;

- 26 ивановцев отправлены в войска.

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