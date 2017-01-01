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Новости

28 минут назад

В Вичуге сотрудник «Росгосстраха» незаконно оформил и выдал полис ОСАГО

Возбуждено уголовное дело


В Вичуге сотрудник ПАО «Росгосстрах» незаконно оформил страховой полис ОСАГО на автомобиль, который не проходил техосмотр. Он передал данный документ владельцу транспортного средства, получив от него за это денежное вознаграждение. Преступление было выявлено в ходе прокурорской проверки.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мелкий коммерческий подкуп», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



ключевые слова: автострахование ОСАГО коммерческий подкуп прокуратура
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  • 17 минут назад
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							Да неужели так бывает? Ай-я-яй.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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