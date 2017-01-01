Новости
28 минут назад
В Вичуге сотрудник «Росгосстраха» незаконно оформил и выдал полис ОСАГО
Возбуждено уголовное дело
В Вичуге сотрудник ПАО «Росгосстрах» незаконно оформил страховой полис ОСАГО на автомобиль, который не проходил техосмотр. Он передал данный документ владельцу транспортного средства, получив от него за это денежное вознаграждение. Преступление было выявлено в ходе прокурорской проверки.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мелкий коммерческий подкуп», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
ключевые слова: автострахование ОСАГО коммерческий подкуп прокуратура
- оцените новость:
-
(0)
- 179
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- ЙЯdЪ17 минут назадДа неужели так бывает? Ай-я-яй.
Новость дня
51 минуту назадВ Иванове задержан профессиональный автовор с «длинной рукой»
ФОТО
-
(0)
- 852
сегодня, 13:1082-летний ивановец ушел 1 мая в парк Степанова и пропал без вести
ФОТО, ПРИМЕТЫ
-
(0)
- 739
сегодня, 10:51В Иванове сгорел дом Бабы Яги
ФОТО
-
(0)
- 3691
сегодня, 10:37Мопедист, врезавшийся в Заволжске в пожарную автоцистерну, скончался в больнице
-
(0)
- 907