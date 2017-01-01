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Новости

36 минут назад

Все «ГАЗели» на маршруте Иваново-Фурманов заменили новенькими «ПАЗами»


В течение года прорабатывался вопрос замены пассажирского подвижного состава, работающего по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок «Иваново – Фурманов», на более вместительный и комфортабельный.

В результате проведенной работы перевозчик закупил 9 новых автобусов «ПАЗ» последней модификации. Презентация автобусов состоялась 25 апреля у автостанции «Фурманов».

С 30 апреля на маршруте регулярного сообщения «Иваново – Фурманов» микроавтобусы «ГАЗель» работу прекратили. С 1 мая перевозки по указанному маршруту осуществляются современными «ПАЗами», сообщает региональный департамент дорожного хозяйства и транспорта.



ключевые слова: автобусы "ПАЗ" маршрут
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