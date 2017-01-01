В Иванове задержан профессиональный автовор с «длинной рукой»

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В областном центре сотрудники уголовного розыска пресекли деятельность профессионального автомобильного вора.

Преступник похитил машину, припаркованную у одного из домов на улице Кузнечной в Иванове. Он сумел отключить сигнализацию, завёл автомобиль и попытался перегнать его в заранее приготовленный гараж-отстойник.

Подозреваемого в краже авто полицейские при содействии сотрудников Росгвардии задержали в тот момент, когда он ставил похищенную машину в гаражный бокс.

Владелец иномарки узнал о совершенной краже от разбудивших его рано утром сотрудников полиции. Мужчина, частный предприниматель, не предполагал о том, что его автомобиль пытались похитить.

У задержанного сотрудники полиции изъяли высокотехнологичное оборудование, предназначенное для отключения охранных автомобильных систем. В числе прочего был найден электронный сканер под названием «длинная рука» - специальное устройство, считывающее электронную кодировку ключей от автомашины и передающее её на вторую часть устройства, которое, в свою очередь, отключает сигнализацию в похищаемой автомашине.

По факту кражи автомашины возбуждено уголовное дело. 34-летний подозреваемый заключен под стражу и помещен в следственный изолятор. Раннее этот человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражу из банкомата и кражу автомашины, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

Фото: пресс-служба регионального УМВД

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