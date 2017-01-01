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сегодня, 13:10

82-летний ивановец ушел 1 мая в парк Степанова и пропал без вести

ФОТО, ПРИМЕТЫ


В Иванове пропал 82-летний Кузнецов Михаил Васильевич. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Иваново», 1 мая 2017 года пожилой мужчина ушел в 8 утра из дома в парк им. Степанова и с тех пор его местонахождение неизвестно. Может быть дезориентирован.

ПРИМЕТЫ: седые волосы, седые густые брови, рост 170-175 см, среднего телосложения.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: шрам на лице

БЫЛ ОДЕТ: рубашка с длинным рукавом утепленная, в крупную клетку; черные спортивные штаны с тонкими белыми лампасами; бежевые сетчатые тапочки; черная утепленная кепка без рисунка.

Всех, кто видел пропавшего или может сообщить какую-либо информацию о нем, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02.

Нужна помощь добровольцев!

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