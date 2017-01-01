Программа праздничных мероприятий в регионе по случаю 72-й годовщины Великой Победы





На оперативном совещании у губернатора рассказали о программе праздничных мероприятий по случаю 72-й годовщины Великой Победы, которые пройдут в регионе.

Так, 24 апреля в регионе дан старт акции «Георгиевская ленточка». Во всех муниципальных образованиях волонтеры раздадут более 40 тысяч георгиевских ленточек. 5 мая пройдет традиционный прием ветеранов Великой Отечественной войны. В этот же день у мемориала Героям фронта и тыла впервые состоится торжественная церемония занесения фамилий двух Героев Советского Союза и двух полных кавалеров ордена Славы на медальоны памятника. 4 мая по маршруту Вичуга - Кинешма - Вичугский район будет организован автопробег «Эстафета памяти». 9 мая по всей области пройдут церемонии возложения цветов к местам захоронений павших воинов.

В рамках добровольческой акции «Весенняя неделя добра» свыше 6,5 тысячи волонтеров окажут ветеранам помощь в уборке жилых помещений, благоустройстве придомовых территорий. В рамках проекта «Дом со звездой» в мае волонтеры выполнят работы по восстановлению и реставрации, а также установлению памятных знаков на домах, в которых живут или жили ветераны. Более тысячи ветеранов Великой Отечественной войны будут охвачены проектом «Санаторий на дому».

Важной частью мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Великой Победы в Ивановской области, станет Общероссийская гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк». Ее организатором в регионе выступила Общественная палата. Формирование колонны начнется в областном центре у мемориала Героям фронта и тыла 9 мая с 14 часов. Шествие пройдет по Шереметевскому проспекту к памятнику Борцам революции, затем - по проспекту Ленина до площади Пушкина. Акция «Бессмертный полк» будет организована и в других муниципалитетах области.

Для жителей областного центра и гостей города на площади Пушкина пройдет акция «Народная Победа», которая начнется в 15.30. Здесь развернут интерактивные площадки, где будет демонстрироваться современная военная техника и ретроавтомобили, состоятся показательные выступления роты Почетного караула Академии МЧС и разведчиков-десантников 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В палатке сводного поискового отряда Ивановской области «Эхо» можно будет посмотреть выставку предметов амуниции и быта бойцов Красной Армии и выставку «Поисковый быт». Члены отряда организуют прием заявок от граждан, желающих найти информацию о родственниках, пропавших без вести в период войны. Силами филиала ПАО «Ростелеком» будет организован военно-полевой узел связи с подлинными экспонатами из музея предприятия. Члены волонтерского отряда ИГЭУ проведут акцию, посвященную памяти подвига жителей блокадного Ленинграда.

Вечером 9 мая праздничные мероприятия продолжатся с 20.00 до 22.00 и завершатся фейерверком.

По материалам пресс-службы правительства Ивановской области

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