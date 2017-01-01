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7 минут назад
В Кохме 69-летняя скутеристка столкнулась с 11-летним мопедистом
Пострадавшего ребенка доставили в больницу
ДТП случилось 29 апреля около 18.10 на улице Лакина в Кохме. 69-летняя пенсионерка, управляя скутером «Шторм» (стаж с 2015 года), столкнулась с мопедом «Карпаты», за рулем которого находился 11-летний мальчик 9был без мотошлема). С переломом голени ребенка доставили в детское ортопедо-травматологическое отделение областной клинической больницы, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.
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Комментарии (1)
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- просто ник4 минуты назадДа, 67 и 11 лет - самый, что ни есть, лучший возраст для начала осваивания мототехники )))