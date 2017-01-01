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25 минут назад
В День Победы общественный транспорт в Иванове будет работать до полуночи
На период проведения массовых мероприятий 9 мая в Иванове вводится ограничение движения городского пассажирского транспорта и будет закрыто движение по части городских магистралей (Шереметевский проспект и проспект Ленина). После окончания фейерверка городской транспорт будет работать до 24.00.
К 9 мая планируется запустить работу фонтана на площади Пушкина.
ключевые слова: День Победы общественный транспорт
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