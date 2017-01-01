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Новости

25 минут назад

В День Победы общественный транспорт в Иванове будет работать до полуночи


На период проведения массовых мероприятий 9 мая в Иванове вводится ограничение движения городского пассажирского транспорта и будет закрыто движение по части городских магистралей (Шереметевский проспект и проспект Ленина). После окончания фейерверка городской транспорт будет работать до 24.00.

К 9 мая планируется запустить работу фонтана на площади Пушкина.



ключевые слова: День Победы общественный транспорт
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				В Иванове сгорел дом Бабы Яги 
									
								

					ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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