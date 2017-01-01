9 мая в Ивановской области таксисты будут бесплатно возить участников войны к местам захоронений





9 мая в целях обеспечения массового посещения мест захоронений департаментом дорожного хозяйства и транспорта запланирована организованная перевозка пассажиров с 06.00 до 15.00 с площади Победы и от остановки «улица Карла Маркса» областного центра.



«Также департаментом проработан вопрос с руководителями служб заказа такси по перевозке инвалидов и участников Великой Отечественной войны к местам захоронений на безвозмездной основе. 9 мая бесплатная перевозка инвалидов, участников войны и сопровождающих лиц будет осуществляться службами такси «Такси 41» и «Такси 42» по телефону 42-42-42», - рассказал руководитель дорожного ведомства Андрей Шушкин.

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