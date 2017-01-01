Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

45 минут назад

В Ивановской области трое неизвестных цыганкой внешности обокрали пенсионера

Полиция разыскивает преступников


Преступление было совершено в деревне Залесье Ивановского района. Днем к 66-летнему местному жителю пришли трое неизвестных цыганкой внешности: две женщины и мужчина. Под предлогом продажи текстильной продукции злоумышленники попросили впустить их в дом. После ухода лжепродавцов пенсионер обнаружил, что из коробки на комоде у него пропали все деньги - 4350 рублей, и обратился с заявлением в полицию.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полицейские разыскивают преступников, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: кража полиция
  • оцените новость:
  • (0)
  • 209
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									просто  ник								
							
    • 
							
  • 2 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"цыганкой внешности" - очень емкое, а, главное, новое и оригинальное определение ))) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове сгорел дом Бабы Яги
				
сегодня, 10:51

				

				В Иванове сгорел дом Бабы Яги 
									
								

					ФОТО				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2350						
    •