В Ивановской области трое неизвестных цыганкой внешности обокрали пенсионера

Полиция разыскивает преступников





Преступление было совершено в деревне Залесье Ивановского района. Днем к 66-летнему местному жителю пришли трое неизвестных цыганкой внешности: две женщины и мужчина. Под предлогом продажи текстильной продукции злоумышленники попросили впустить их в дом. После ухода лжепродавцов пенсионер обнаружил, что из коробки на комоде у него пропали все деньги - 4350 рублей, и обратился с заявлением в полицию.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полицейские разыскивают преступников, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

поделиться ссылкой:

