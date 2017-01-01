Новости
45 минут назад
В Ивановской области трое неизвестных цыганкой внешности обокрали пенсионера
Полиция разыскивает преступников
Преступление было совершено в деревне Залесье Ивановского района. Днем к 66-летнему местному жителю пришли трое неизвестных цыганкой внешности: две женщины и мужчина. Под предлогом продажи текстильной продукции злоумышленники попросили впустить их в дом. После ухода лжепродавцов пенсионер обнаружил, что из коробки на комоде у него пропали все деньги - 4350 рублей, и обратился с заявлением в полицию.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полицейские разыскивают преступников, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
- оцените новость:
-
(0)
- 209
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- просто ник2 минуты назад"цыганкой внешности" - очень емкое, а, главное, новое и оригинальное определение )))