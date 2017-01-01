В Иванове определены финалисты Чемпионата по чтению вслух





Определены финалисты Чемпионата по чтению вслух «Страница 17» в областном центре.

На отборочном этапе чемпионата старшеклассники города прочли произведения С.Я. Маршака, в рамках празднований 130-летия со дня рождения писателя. Жюри оценивало при чтении произведений технику и артистизм.

Отборочный этап чемпионата проходил онлайн. Выступления ребята записали на видео, после чего ролики были выложены в группе «Страницы 17» в социальной сети «ВКонтакте», где состоялось голосование.

В результате определились 10 финалистов в Иванове. Ими стали:

1. Лидия Львова — 769 голосов

2. Руслан Тимаев — 710 голосов

3. Мария Шумарина — 607 голосов

4. Анастасия Сосина — 575 голосов

5. Надежда Барковская — 550 голосов

6. Виктория Зарубина — 523 голоса

7. Артемий Киселёв — 522 голоса

8. Мирослава Пичугина — 466 голосов

9. Валерия Губернаторова — 314 голосов

10. Евгения Полянина — 261 голос.

Финал конкурса пройдет в центре профориентации «Перспектива» 5 мая в 18.00 (г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, 6). Именно тогда будет определен победитель «Страницы 17», который получит в подарок 30 книг от издательской группы «Эксмо-АСТ».

Кроме того, он примет участие в региональном полуфинале в Туле, а четверо финалистов поедут в Москву сражаться за титул чемпиона России по чтению вслух и приз – 300 тысяч рублей.

поделиться ссылкой:

