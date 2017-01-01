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сегодня, 11:36
За месяц в Ивановской области из незаконного оборота изъято 8 единиц оружия
И более 160 патронов - ФОТО
Сотрудники лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Ивановской области подвели итоги операции «Оружие». Спецмероприятия проводились с 28 марта по 28 апреля этого года.
Как сообщил начальник Центра ЛРР Управления Росгвардии по Ивановской области полковник полиции Ярослав Огородников, за месяц сотрудниками подразделений ЛРР совместно с бойцами ОМОНа было осуществлено 118 проверочных мероприятий в отношении владельцев оружия. Выявлено 11 нарушений установленного порядка оборота оружия, из оборота изъято 8 единиц оружия и 161 патрон к нему.Фото: пресс-служба регионального Управления Росгвардии
ключевые слова: Росгвардия оружие
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