За месяц в Ивановской области из незаконного оборота изъято 8 единиц оружия

И более 160 патронов - ФОТО





Сотрудники лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Ивановской области подвели итоги операции «Оружие». Спецмероприятия проводились с 28 марта по 28 апреля этого года.

Как сообщил начальник Центра ЛРР Управления Росгвардии по Ивановской области полковник полиции Ярослав Огородников, за месяц сотрудниками подразделений ЛРР совместно с бойцами ОМОНа было осуществлено 118 проверочных мероприятий в отношении владельцев оружия. Выявлено 11 нарушений установленного порядка оборота оружия, из оборота изъято 8 единиц оружия и 161 патрон к нему.

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Фото: пресс-служба регионального Управления Росгвардии