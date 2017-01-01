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Новости

сегодня, 11:21

В Иванове молодой человек до смерти забил отца своей гражданской жены

Ранее злоумышленник был неоднократно судим, в том числе за убийство


Ночью 30 апреля в полицию поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что у подъезда одного из домов на проспекте Текстильщиков обнаружен труп 64-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Выехавшие на место происшествия оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе и за убийство, 27-летний ивановец.

По предварительной информации, стали причиной преступления стали внезапно возникшие неприязненные отношения между убитым мужчиной и задержанным. Во время конфликта молодой человек жестоко избил пенсионера и скрылся. Установлено, что погибший - отец гражданской жены подозреваемого.



ключевые слова: убийство полиция
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