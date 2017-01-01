Шесть человек пострадали в ДТП на трассе Ростов-Иваново-Нижний Новгород

Чтобы извлечь пострадавших из автомобилей, пришлось применять гидравлический аварийно-спасательный инструмент





Автоавария произошла 1 мая около 14.30 на 151-м километре автодороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород у деревни Бурмакино в Ивановском районе. 54-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2104» при выезде с прилегающей территории и повороте налево столкнулся с двигавшейся слева «Ладой Приорой».

По данным УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП пострадали 6 человек. Чтобы извлечь пострадавших из автомобилей, сотрудникам МЧС пришлось применять гидравлический аварийно-спасательный инструмент.

1. Водитель автомобиля «ВАЗ-2104» с сочетанной травмой, переломом бедра, открытым переломом левой и правой голени, открытым переломом стопы, с травматическим шоком III степени доставлен в ОКБ.

2. Водитель «Приоры» с тупой травмой живота, ушибом грудной клетки доставлен в 7-ю горбольницу.

3. Пассажир «Приоры», молодой человек 1995 г.р., с травмами головы, переломом шейки левого бедра доставлен в 7-ю горбольницу.

4. Пассажир «Приоры», мужчина 1987 г.р., с травмами головы, ушибом грудной клетки доставлен в 7-ю горбольницу.

5. Пассажир «Приоры», мужчина 1986 г.р., с травмами головы, сочетанной травмой, переломом ребер, в травматическом шоке доставлен в ОКБ.

6. Пассажир «Приоры», молодой человек 1994 г.р., с травмами головы, тупой травмой живота, переломом ребер справа доставлен в ОКБ.

У водителей взята кровь на исследование (признаков опьянения нет).

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