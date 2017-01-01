В Иванове сгорел дом Бабы Яги





Сгорело самое старое жилое строение в Иванове – дом Курбатова, прозванный в народе домом Бабы Яги (ул. Постышева, д. 7). Строение являлось памятником архитектуры регионального значения.

Пожар произошел в ночь на 2 мая. В результате пожара огнем повреждены два частных дома и пристройка на общей площади 111 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекались 24 человека и 8 единиц техники.

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