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26 минут назад
В Иванове сгорел дом Бабы Яги
Сгорело самое старое жилое строение в Иванове – дом Курбатова, прозванный в народе домом Бабы Яги (ул. Постышева, д. 7). Строение являлось памятником архитектуры регионального значения.
Пожар произошел в ночь на 2 мая. В результате пожара огнем повреждены два частных дома и пристройка на общей площади 111 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал.
К ликвидации пожара привлекались 24 человека и 8 единиц техники.
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Комментарии (2)
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- dimakurilov@rambler.ru11 минут назадЕсли в России что-то горит-значит это кому-то нужно! (народная примета).
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- Manuel De La Mare10 минут назадкому землица приглянулась? Или домик помешал?