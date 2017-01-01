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Новости

26 минут назад

В Иванове сгорел дом Бабы Яги


Сгорело самое старое жилое строение в Иванове – дом Курбатова, прозванный в народе домом Бабы Яги (ул. Постышева, д. 7). Строение являлось памятником архитектуры регионального значения.

Пожар произошел в ночь на 2 мая. В результате пожара огнем повреждены два частных дома и пристройка на общей площади 111 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекались 24 человека и 8 единиц техники.



ключевые слова: пожар дом Бабы Яги МЧС
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									dimakurilov@rambler.ru								
							
    • 
							
  • 11 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Если в России что-то горит-значит это кому-то нужно! (народная примета).								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Manuel De La Mare								
							
    • 
							
  • 10 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							кому землица приглянулась? Или домик помешал?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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