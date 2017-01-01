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Новости

37 минут назад

В Ивановском Интердоме школьников учили самостоятельно управлять своей жизнью

И привлекать спонсоров для школьных мероприятий - ФОТО


В областном центре прошел фестиваль «Я за ученическое самоуправление». На базе Интердома собрались больше 250 детей. Они рассказывали, как работают их школьные СМИ, делились опытом организации мероприятий, дискутировали на тему защиты интересов учеников. Кроме того, приглашенные эксперты дали советы, как привлечь спонсоров для проведения школьных мероприятий, рассказывали, что нужно для реализации интересного проекта. И учили детей правильно взаимодействовать с администрацией школы.

Образовательный проект собрал делегации из 47 школ. Примечательно, что организацией мероприятия занимались в основном дети: представители Ивановской городской ученической думы и центра интеллектуального творчества «Лидер».



ключевые слова: школа ученики самоуправление фестиваль
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