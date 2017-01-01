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Новости

41 минуту назад

Мопедист, врезавшийся в Заволжске в пожарную автоцистерну, скончался в больнице


Трагедия произошла 1 мая около 11.10 на улице Почтовой в Заволжске. 67-летний мужчина, управляя мопедом Альфа, не имея соответствующего водительского удостоверения, врезался в пожарную автоцистерну, припаркованную у правого края проезжей части с включенным проблесковым маячком.

В результате ДТП мопедист с травмами головы был доставлен в Кинешемскую ЦРБ, где в 18.00 скончался, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.



ключевые слова: ДТП мопед автоцистерна гибель
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