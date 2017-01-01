В Иванове за сбыт фальшивых денег задержан житель Нижнего Новгорода





В полицию поступило сообщение от управляющей одного из ивановских магазинов. Женщина сообщила, что неизвестная гражданка предъявила к оплате за товар денежную купюру номиналом 5000 рублей, вызывающую сомнения в подлинности. Купюра была отпечатана на некачественной бумаге.

Выехавшие на место происшествия оперативники задержали женщину, предъявившую подозрительную купюру. Полицейским она пояснила, что является продавцом одного из торговых комплексов областного центра, и данной купюрой с ней расплатился неизвестный мужчина.

В это же самое время в полицию поступило сообщение от охранника Центрального рынка о том, что задержан неизвестный мужчина с поддельной денежной купюрой номиналом 5000 рублей. На место была также направлена следственно-оперативная группа. Задержанный мужчина, пытавшийся сбыть фальшивую банкноту, был предъявлен для опознания ранее задержанной женщине. Она подтвердила, что получила пятитысячную фальшивку именно от этого человека.

Сотрудники полиции установили личность гражданина, подозреваемого в неоднократном сбыте фальшивых денежных знаков. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался ранее судимый за кражу 36-летний житель Нижнего Новгорода. Две изъятые банкноты были направлены на экспертизу, которая показала, что обе купюры являются поддельными.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Фальшивосбытчик арестован.

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