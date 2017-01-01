Ивановцев приглашают принять участие в формировании раздела Семья Победы на портале Отечество.ру





Как сообщают организаторы, цель мероприятия - воспитание исторической грамотности и чувства патриотизма у подрастающего поколения, формирование чувства сопричастности с происходившими историческими событиями в годы войны.

Задачи:

- показать масштабы трагедии Великой Отечественной войны и величие подвига советского народа,

- донести мысль о необходимости преемственности поколений,

- расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне,

- воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине,

- воспитывать уважение к пожилым людям: ветеранам войны, труженикам тыла, чувство гордости за народ - победитель, воспитывать чувство сопереживания, сострадания за тех, кто пережил годы войны,

- вызвать чувство гордости, желание подражать героям, на их примерах учиться стойкости и мужеству,

- развивать творческие способности учащихся, навыки устной речи, выразительного чтения,

- воспитывать интерес к героическому прошлому своей страны.

Организаторы проекта приглашают ивановцев принять участие в формирование раздела. Любой желающий может прислать историю своих родных и близких, которые пережили Великую Отечественную Войну, рассказать о воинских и трудовых подвигах народа.

Все истории будут опубликованы на сайте в разделе: http://www.ote4estvo.ru/semya-pobedy/.

Для публикации материала необходимо:

1. Зарегистрироваться на сайте www.ote4estvo.ru/

2. Добавить публикацию.

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