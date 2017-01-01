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Ивановцев приглашают принять участие в формировании раздела Семья Победы на портале Отечество.ру
Как сообщают организаторы, цель мероприятия - воспитание исторической грамотности и чувства патриотизма у подрастающего поколения, формирование чувства сопричастности с происходившими историческими событиями в годы войны.
Задачи:
- показать масштабы трагедии Великой Отечественной войны и величие подвига советского народа,
- донести мысль о необходимости преемственности поколений,
- расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне,
- воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине,
- воспитывать уважение к пожилым людям: ветеранам войны, труженикам тыла, чувство гордости за народ - победитель, воспитывать чувство сопереживания, сострадания за тех, кто пережил годы войны,
- вызвать чувство гордости, желание подражать героям, на их примерах учиться стойкости и мужеству,
- развивать творческие способности учащихся, навыки устной речи, выразительного чтения,
- воспитывать интерес к героическому прошлому своей страны.
Организаторы проекта приглашают ивановцев принять участие в формирование раздела. Любой желающий может прислать историю своих родных и близких, которые пережили Великую Отечественную Войну, рассказать о воинских и трудовых подвигах народа.
Все истории будут опубликованы на сайте в разделе: http://www.ote4estvo.ru/semya-pobedy/.
Для публикации материала необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте www.ote4estvo.ru/
2. Добавить публикацию.3. Также свои работы можно прислать на почту 9may@ote4estvo.ru.
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Комментарии (2)
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- вёлюсиПсегодня, 10:06победобесие в полном разгаре!
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- Manuel De La Mare11 минут назадКГБшники формируют базу данных :-)