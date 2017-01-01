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Новости

6 минут назад

В Фурманове безработные украли у пенсионерки ванну

Злоумышленники задержаны полицией


В полицию с заявлением о краже обратилась 77-летняя жительница Фурманова. Пенсионерка сообщила полицейским, что с ее земельного участка неизвестные похитили металлическую ванну.

Вскоре оперативники установили личности подозреваемых и задержали их. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались безработные ранее неоднократно судимые за кражи 29-летний и 31-летний местные жители. Последний в содеянном признался и написал явку с повинной. По факту кражи возбуждено уголовное дело.



ключевые слова: кража ванна полиция
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