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Новости

15 минут назад

Дорожный ремонт в Иванове: планы на 2 мая


По сообщению ивановской мэрии, с 28 апреля по 1 мая проводилась выправка и установка бортового камня и бордюра площадях Ленина и Победы. Ремонт проезжей части с применением литой асфальтобетонной смеси продолжился на улицах Дзержинского, 1-й Полянской, ул. Куконковых, перекрёстке улиц Карла Маркса и Калинина, переулке Челышева.

На 2 мая запланирована планировка дорожного покрытия автогрейдером на улицах 20-я и 21-я Линия, 2-я Чайковского. Ремонт проезжей части будет проведен с применением литой асфальтобетонной смеси на улицах Мархлевского, Носова, Низовая, 2-я Чайковского и дороге на хутор Митрофаново.



ключевые слова: дороги ремонт
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