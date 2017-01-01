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41 минуту назад
В Ивановской области объявлен высокий уровень пожароопасности
Прогноз погоды на 2 мая
На территории Ивановской области объявлен желтый – высокий – уровень пожароопасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России. Такой же уровень объявлен в соседних Костромской, Владимирской и Ярославской областях. Согласно прогнозу синоптиков, 2 мая в нашем регионе будет облачно с прояснениями, до +22 тепла.
ключевые слова: погода прогноз пожароопасность
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- нивСреХ32 минуты назадКакой такой шашлык-машлык?