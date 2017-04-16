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16.04.2017 18:04В Иванове высадят 1000 деревьев к 9 мая, если мы все проголосуем по ссылке
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Новости
31 минуту назад
Иваново победило: до 5 мая мэрия должна определить место для высадки аллеи в 1000 деревьев
Как мы сообщали ранее, одна из компаний на рынке питомников растений проводила социальную акцию - "Аллея славы". По условиям этой акции компания обязалась высадить 1 тысячу деревьев в победивших городах. (Для этого интернет-пользователи должны были проголосовать за аллею в своем городе)
Компания увеличила сроки голосования до 30 апреля и поделила города на три группы (до 100 тыс. жителей, от 100 до 500 тыс. и более 500 тыс.)На 1 мая Иваново оказалось победителем в группе городов от 100 до 500 тысяч жителей.
Как указано на сайте организатора "Уважаемые администрации городов и участники голосования... С победителями акции мы будем выходить на связь 1 мая, поэтому пожалуйста будьте на связи"
До 5 мая должно быть определено место посадки.
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- ivan_522 минуты назадтолько не 1000, а 500штук