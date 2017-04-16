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Новости

31 минуту назад

Иваново победило: до 5 мая мэрия должна определить место для высадки аллеи в 1000 деревьев

Как мы сообщали ранее, одна из компаний на рынке питомников растений проводила социальную акцию - "Аллея славы". По условиям этой акции компания обязалась высадить 1 тысячу деревьев в победивших городах. (Для этого интернет-пользователи должны были проголосовать за аллею в своем городе)

Компания увеличила сроки голосования до 30 апреля и поделила города на три группы (до 100 тыс. жителей, от 100 до 500 тыс. и более 500 тыс.)

На 1 мая Иваново оказалось победителем в группе городов от 100 до 500 тысяч жителей.

Как указано на сайте организатора "Уважаемые администрации городов и участники голосования... С победителями акции мы будем выходить на связь 1 мая, поэтому пожалуйста будьте на связи"

До 5 мая должно быть определено место посадки.



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									ivan_5								
							
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  • 22 минуты назад
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							только не 1000, а 500штук								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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