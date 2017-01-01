ЛЕТО-2017: какие путевки и в какие лагеря закупает облбюджет

Лагерь "Березовая роща" - абсолютный лидер по госзакупкам путевок



По имеющейся на сайте госзакупок информации всего закупается 8651 путевка (1 смена – 2380, 2-я – 2530, 3-я – 2504, 4-я – 1237)



13 апреля начальник департамента социальной защиты населения Ивановской области Татьяна Рожкова 5210 путевок в санаторно-оздоровительные детские лагеря, в загородные оздоровительные лагеря планируется приобрести 6509 путевок. Департамент социальной защиты населения объявил закупки путевок для оказания услуг по организации отдыха и оздоровления детей.По имеющейся на сайте госзакупок информации всего закупается(1 смена – 2380, 2-я – 2530, 3-я – 2504, 4-я – 1237)13 апреля начальник департамента социальной защиты населения Ивановской области Татьяна Рожкова заявила , что на средства областного бюджета уже приобретеныв санаторно-оздоровительные детские лагеря, в загородные оздоровительные лагеря планируется приобрести

С реестрами лагерей (с дневным пребыванием, палаточных лагерей, оздоровительных и специализированных) можно ознакомиться

ЗДЕСЬ

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В 2016 году ситуация (по данным сайта госзакупок) выглядела следующим образом:



«Березовая роща» (Ивановский район, Высоковское озеро)

Вместимость в смену – 700 человек

Летние смены: 2185 путевок («бюджетная» загрузка - 78%)

Средняя цена путевки – 16.779 руб.



«Строитель» (Тейковский район, м.Оболсуново)

Вместимость в смену – 600 человек

Летние смены: 1688 путевок («бюджетная» загрузка - 70,2%)

Средняя цена путевки – 14.185 руб.



«Игнатовский» (Фурмановский район)

Вместимость в смену – 300 человек

Летние смены: 680 путевок («бюджетная» загрузка - 56,7%)

Средняя цена путевки – 13.750 руб.



Пансионат «Чайка» (Тейковский район, Рубское озеро)

Вместимость в смену – 400 человек

Летние смены: 452 путевки («бюджетная» загрузка - 28,2%)

Средняя цена путевки - 16.950 руб.



«Янтарь» (Лежневский район)

Вместимость в смену – 250 человек

Летние смены: 451 путевка («бюджетная» загрузка - 45%)

Средняя цена путевки – 12.012 руб.



«Полянка» (Лежневский район)

Вместимость в смену – 240 человек

Летние смены: 396 путевок («бюджетная» загрузка - 41,2%)

Средняя цена путевки – 12.500 руб.



«Ломы» (Ивановский район)

Вместимость в смену – 175 человек

Летние смены: 387 путевок («бюджетная» загрузка - 55,3%)

Средняя цена путевки – 12.610 руб.



«Чайка-плюс» (Шуйский район)

Вместимость в смену – 350 человек

Летние смены: 330 путевок («бюджетная» загрузка - 23,6%)

Средняя цена путевки – 12.500 руб. При этом распределение путевок явно не соответствует качеству того или иного лагеря.В 2016 году ситуация (по данным сайта госзакупок) выглядела следующим образом:Вместимость в смену – 700 человекЛетние смены:(«бюджетная» загрузка - 78%)Средняя цена путевки – 16.779 руб.Вместимость в смену – 600 человекЛетние смены:(«бюджетная» загрузка - 70,2%)Средняя цена путевки – 14.185 руб.Вместимость в смену – 300 человекЛетние смены:(«бюджетная» загрузка - 56,7%)Средняя цена путевки – 13.750 руб.Вместимость в смену – 400 человекЛетние смены:(«бюджетная» загрузка - 28,2%)Средняя цена путевки - 16.950 руб.Вместимость в смену – 250 человекЛетние смены:(«бюджетная» загрузка - 45%)Средняя цена путевки – 12.012 руб.Вместимость в смену – 240 человекЛетние смены:(«бюджетная» загрузка - 41,2%)Средняя цена путевки – 12.500 руб.Вместимость в смену – 175 человекЛетние смены:(«бюджетная» загрузка - 55,3%)Средняя цена путевки – 12.610 руб.Вместимость в смену – 350 человекЛетние смены:(«бюджетная» загрузка - 23,6%)Средняя цена путевки – 12.500 руб.

Четверть путевок из 8651– их получит лагерь «Березовая роща».Средняя стоимость путевки для бюджета в «Березовой роще» - самая дорогая и составляет 17 тыс.руб.Остальные контракты (13 штук) рассчитаны исходя из цены в 12,5 тыс. руб. за путевку и еще 2 контракта – из цены в 17 тыс.руб.Вероятно, все путевки уже распределены между лагерями, поскольку ранее (например, в 2016 году) никаких реальных конкурсов не наблюдалось – за исключением одного случая на каждую из закупок заявлялся лишь один исполнитель.

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