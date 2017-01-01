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Новости

сегодня, 12:45

ЛЕТО-2017: какие путевки и в какие лагеря закупает облбюджет

Лагерь "Березовая роща" - абсолютный лидер по госзакупкам путевок

Департамент социальной защиты населения объявил закупки путевок для оказания услуг по организации отдыха и оздоровления детей.
По имеющейся на сайте госзакупок информации всего закупается 8651 путевка (1 смена – 2380, 2-я – 2530, 3-я – 2504, 4-я – 1237)

13 апреля начальник департамента социальной защиты населения Ивановской области Татьяна Рожкова заявила, что  на средства областного бюджета уже приобретены 5210 путевок в санаторно-оздоровительные детские лагеря, в загородные оздоровительные лагеря планируется приобрести 6509 путевок

Четверть путевок из 8651 уже закуплены – их получит лагерь «Березовая роща».
Средняя стоимость путевки для бюджета в «Березовой роще» - самая дорогая и составляет 17 тыс.руб.
Остальные контракты (13 штук) рассчитаны исходя из цены в 12,5 тыс. руб. за путевку и еще 2 контракта –  из цены в 17 тыс.руб.

С реестрами лагерей (с дневным пребыванием, палаточных лагерей, оздоровительных и специализированных) можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Вероятно, все путевки уже распределены между лагерями, поскольку ранее (например, в 2016 году) никаких реальных конкурсов не наблюдалось – за исключением одного случая на каждую из закупок заявлялся лишь один исполнитель. 
При этом распределение путевок явно не соответствует качеству того или иного лагеря.

В 2016 году ситуация (по данным сайта госзакупок) выглядела следующим образом:

«Березовая роща» (Ивановский район, Высоковское озеро)
Вместимость в смену – 700 человек
Летние смены: 2185 путевок («бюджетная» загрузка - 78%)
Средняя цена путевки – 16.779 руб.

«Строитель» (Тейковский район, м.Оболсуново)
Вместимость в смену – 600 человек
Летние смены: 1688 путевок («бюджетная» загрузка - 70,2%)
Средняя цена путевки – 14.185 руб.

«Игнатовский» (Фурмановский район)
Вместимость в смену – 300 человек
Летние смены: 680 путевок («бюджетная» загрузка - 56,7%)
Средняя цена путевки – 13.750 руб.  

Пансионат «Чайка» (Тейковский район, Рубское озеро)
Вместимость в смену – 400 человек
Летние смены:  452 путевки («бюджетная» загрузка - 28,2%)
Средняя цена путевки - 16.950 руб.

«Янтарь» (Лежневский район)
Вместимость в смену – 250 человек
Летние смены: 451 путевка («бюджетная» загрузка - 45%)
Средняя цена путевки – 12.012 руб.

«Полянка» (Лежневский район)
Вместимость в смену – 240 человек
Летние смены:  396 путевок («бюджетная» загрузка - 41,2%)
Средняя цена путевки – 12.500 руб.

«Ломы» (Ивановский район)
Вместимость в смену – 175 человек
Летние смены: 387 путевок («бюджетная» загрузка - 55,3%)
Средняя цена путевки – 12.610 руб.

«Чайка-плюс» (Шуйский район)
Вместимость в смену – 350 человек
Летние смены:  330 путевок («бюджетная» загрузка - 23,6%)
Средняя цена путевки – 12.500 руб.



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							Не удивительно, что нет лагеря, где обосновался сенатор Васильев. Это ведь резиденция, а не место для отдыха.  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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