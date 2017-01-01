Ивановский Музей камня проводит сеансы «Тротуарной астрономии»





В субботу, 29 апреля, с 20.00 до 23.00 на площади Пушкина в Иванове были выставлены телескопы. Ивановцы могли бесплатно посмотреть на звезды и планеты ближней Вселенной.

Сеансы «Тротуарной астрономии» будут проведены повторно, но более камерно: 19 мая - на территории ивановского Музея камня, и 20 мая - во дворе музея Цветаевых в Ново-Талицах.

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