ТОП-5 новостей региона за неделю на сайте IvanovoNews

С 24 по 28 апреля 2017 года





Новостной Топ-5 на сайте IvanovoNews: 24-28 апреля 2017г.

ПО ПРОСМОТРАМ:

1. В Иванове школьники опасно развлекаются на козырьке балкона 9 этажа – ФОТО (6846)

2. Известного в Шуе ведущего подстрелили в ночном клубе. Возбуждено уголовное дело – ФОТО (6744)

3. В Московском микрорайоне Иванова пассажиры устроили настоящий штурм маршрутки – ВИДЕО (6526)

4. Ивановкой, обратившейся к Президенту по поводу лечения рака, занялась прокуратура (6264)

5. Ивановец не вынес утраты супруги и покончил с собой. Перед тем, как отравиться таблетками, мужчина отправил тревожное смс-сообщение (5654)

ПО КОММЕНТАРИЯМ:

1. В Иванове запретили митинговать на площади Ленина. Но разрешили - у мемориала «Красная Талка» (48)

2. Само догорит: как ивановские сотрудники МЧС «тушат» пожар, развалившись на лавочках – ВИДЕО (40)

3. Очевидцы: В Богородском отравленные кем-то собаки и кошки мучительно умирали на глазах у детей. Местные жители в шоке и негодовании – ФОТО (36)

4. Торговля в ивановском женском монастыре: атеисты провоцируют монахиню и монаха – ВИДЕО (32)

5. В Иванове после 9 мая появятся «кубы Навального» - ФОТО (24)

Как видим из рейтинга, каких-то нескольких магистральных новостных тем нет. Посетителей нашего сайта на минувшей неделе интересовало многое и разное. Единственное, что можно отметить: две темы, перекочевавшие из прошлого новостного ТОПа. Это ивановская онкобольная и Навальный.

Данные рейтинга – по состоянию на 29 апреля 2017 года, 15.28.

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