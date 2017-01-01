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Новости

59 минут назад

ТОП-5 новостей региона за неделю на сайте IvanovoNews

С 24 по 28 апреля 2017 года


Новостной Топ-5 на сайте IvanovoNews: 24-28 апреля 2017г.

 

ПО ПРОСМОТРАМ:

1.    В Иванове школьники опасно развлекаются на козырьке балкона 9 этажа – ФОТО (6846)

2.    Известного в Шуе ведущего подстрелили в ночном клубе. Возбуждено уголовное дело – ФОТО (6744)

3.    В Московском микрорайоне Иванова пассажиры устроили настоящий штурм маршрутки – ВИДЕО (6526)

4.    Ивановкой, обратившейся к Президенту по поводу лечения рака, занялась прокуратура (6264)

5.    Ивановец не вынес утраты супруги и покончил с собой. Перед тем, как отравиться таблетками, мужчина отправил тревожное смс-сообщение (5654)

 

ПО КОММЕНТАРИЯМ:

1.    В Иванове запретили митинговать на площади Ленина. Но разрешили - у мемориала «Красная Талка» (48)

2.    Само догорит: как ивановские сотрудники МЧС «тушат» пожар, развалившись на лавочках – ВИДЕО (40)

3.    Очевидцы: В Богородском отравленные кем-то собаки и кошки мучительно умирали на глазах у детей. Местные жители в шоке и негодовании – ФОТО (36)

4.    Торговля в ивановском женском монастыре: атеисты провоцируют монахиню и монаха – ВИДЕО (32) 

5.    В Иванове после 9 мая появятся «кубы Навального» - ФОТО (24)

Как видим из рейтинга, каких-то нескольких магистральных новостных тем нет. Посетителей нашего сайта на минувшей неделе интересовало многое и разное. Единственное, что можно отметить: две темы, перекочевавшие из прошлого новостного ТОПа. Это ивановская онкобольная и Навальный. 

Данные рейтинга – по состоянию на 29 апреля 2017 года, 15.28.



ключевые слова: новости ТОП-5
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