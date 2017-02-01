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Новости

8 минут назад

В Иванове дети, рискуя жизнью, перебегают дорогу сквозь поток машин

Глупость и безрассудство или опасная игра «Беги или умри»? ВИДЕО


В соцсетях обсуждается видео, на котором в областном центре младшие школьники перебегают проезжую часть дороги в неположенном месте во время автодвижения. Один из мальчишек едва не попадает под машину – уберегла хорошая реакция водителя. Двое других на середине дороги запаниковали, остановились и затем разбежались в разные стороны. К счастью, никто не пострадал.

Примечательно, что всё это происходит у знака «Осторожно, дети!». Рядом расположены две школы – 4-я и 58-я.

В комментариях к видео преобладает эмоция «Куда смотрят родители!». Также высказывается предположение, что дети могли играть в получившую не так давно в стране распространение опасную игру «Беги или умри».

Видео: ВКонтакте / Автопартнер



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