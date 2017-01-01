Губернатор, мэр, депутаты и чиновники высадили плакучие ивы на берегу Уводи в Иванове

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В регионе проходит общеобластной субботник. Участие в нем приняли и представители органов государственной власти и местных администраций. Губернатор Ивановской области Павел Коньков, его замы, председатель Ивоблдумы Виктор Смирнов, депутат Государственной Думы Алексей Хохлов, глава города Иваново Владимир Шарыпов утром в субботу высадили плакучие ивы на набережной реки Уводь в Иванове.

«Для нашей климатической полосы субботник – вещь необходимая, нужно убрать мусор, накопившийся за зиму, к тому же весна – подходящее время для посадки деревьев. Ну и конечно, весенний субботник – день хорошего настроения, когда мы собираемся все вместе, чтобы сделать чище и краше свои поселки, города, свой регион», - отметил Павел Коньков.

Фото: пресс-служба правительства Ивановской области

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